Bütçe performansı hedeflerle uyumlu seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu olduğunu ve faiz dışı bütçe dengesinin ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileştiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçe performansımız hedeflerle uyumlu seyrediyor. Faiz dışı bütçe dengesi bütün zorlu koşullara rağmen ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileşti. Bu sayede geçen sene ocak-nisan döneminde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranı bu sene yüzde 82 gerçekleşti. Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarımızla güçlü bir mali alan oluşturduk. Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSevgül B:

mehmet şimşek adam gibi bir bakan sonunda doğru düzgün işler yapıyo kayıt dışıyla mücadele edilmesi iyi bence destekliyorum

Haber YorumlarıSerkan Özçelik:

avrupada hırsız yokmuş gibi konuşuyonuz da mesela almanyada olsa bunlar günlük rapor verirdi ?? burada paylaşmışlar sadece yine %30-40 zam gelicek millet açlık sınırında

Haber Yorumlarıİsmail Yavuz 2020:

allah bu millete akıl fikir versin bu kadar rakam ne demek anlamıom ama inşallah hayırlısı olur dua edelim

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

