Bakan Şimşek: Bu yıl cari açık öngörümüzün çok altında olacak

Türkiye ekonomisinde enflasyonun yanında önemli sorunlardan biri olan cari açıkla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, cari açıkta öngörülen rakamın çok daha altında bir sonuç beklediklerini işaret etti.

"CARİ AÇIĞI OVP'DE ÖNGÖRÜLENİN OLDUKÇA ALTINDA BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dün paylaştığı ihracat verilerini alıntılayarak "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı ve sağlanacak rezerv birikimine değindi. Şimşek paylaşımına şöyle devam etti:

"Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.

Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."