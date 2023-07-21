Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül Projeleri Onaylandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'nin Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül projelerinin onaylandığını açıkladı. Proje ile bölgeye yeni yatırımların ve istihdam imkanlarının artırılması hedefleniyor.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB), Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül projelerinin onaylandığını yaptıkları ortak basın açıklamasıyla duyurdular.

Simav ilçesi Çitgöl mevkiinde, bin 185 dekar alan üzerine kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'de, bitkisel üretim yapılmasının planlandığına değinilen ortak açıklamada," Onaylanan genel yerleşim planına göre TDİOSB alanında 44 adet sera parseli ve 16 adet sanayi parseli yer almaktadır. İlçenin jeotermal kaynak potansiyelini değerlendirecek olan Kütahya Simav Jeotermal Kaynaklı Sera (TDİOSB) Projesi sayesinde, bölgeye yeni yatırımların ve yatırımcıların gelmesi, TDİOSB faaliyete geçtiğinde istihdam imkanlarının artırılması hedeflenmektedir. Ülkemizin, üretim, istihdam ve büyüme hedefleri için kümelenerek güçlerini birleştiren üreticileri desteklemeye devam ediyoruz. Kütahya'mıza, Simav'ımıza ve Çitgöl'ümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA