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Simav'da sebze ve meyveler sağanak yağmur ve doludan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Simav'da sebze ve meyveler sağanak yağmur ve doludan zarar gördü

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, geçen hafta Yeşilköy, Kalkan ve Gökçeler köylerinin bulunduğu bölgede yaşanan ani sağanak yağmur ve dolu yağışlarının verdiği zararı yerinde inceledi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, geçen hafta Yeşilköy, Kalkan ve Gökçeler köylerinin bulunduğu bölgede yaşanan ani sağanak yağmur ve dolu yağışlarının verdiği zararı yerinde inceledi.

Söz konusu üç köyün tarım alanlarındaki sebze fideleriyle kiraz ve vişne gibi meyve ağaçlarının doludan olumsuz etkilendiğini gördüklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Bütüner, "Dolu zararı kadar bir başka önemli durum da söz konusu tarım alanlarının her türlü zarara karşı tarım sigortası yaptırılmamış olmasıdır" dedi.

Yağan dolunun çiftçilerin sebze ve meyvelerinin zarar görmesine, bazı seraların da hasar almasına neden olduğuna dikkat çeken Bütüner," Çiftçilerimiz arazilerinin veraset intikali olmadığından tarım sigortası yaptıramamıştır. Simav Ziraat Odası olarak tüm çiftçilerimize geçmiş olsun derken, yaşanan zararın giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının destek vermesini istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kadir Bütüner Ekonomi Haberler

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