Simav'da gençler serada hasatla buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Gönüllü Hasat Programı kapsamında lise öğrencileri, Eynal Sera Bölgesi’nde topraksız tarım ve arılı üretim tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Gönüllü Hasat Programı kapsamında, Simav Gençlik Merkezi ile Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Eynal Sera Bölgesi'nde hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca öğrencilere; tohumdan hasada uzanan üretim süreçleri, topraksız tarım uygulamaları, arılı üretim teknikleri ve sera destekleri hakkında bilgi verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen hasat çalışmasıyla gençler, modern tarım yöntemlerini yerinde gözlemleme ve üretim sürecini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmayı ve üretim bilincini güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, verimli ve keyifli anlara sahne oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
