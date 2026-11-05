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Simav'da krizantem seracılığı yılda 1,5 milyon kesme çiçek üretimine ulaştı

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Simav'da krizantem seracılığı yılda 1,5 milyon kesme çiçek üretimine ulaştı
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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Eynal Sera Bölgesi'ndeki krizantem seralarını ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede 20 dekar alanda yılda 1,5 milyon adet kesme çiçek üretilirken, seralar Simav'ın tarımsal üretim çeşitliliğine ve bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen rengarenk krizantemler, hem üretime hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Seralarda yılda 1 milyon 500 bin adet kesme çiçek üretiliyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Eynal Sera Bölgesi'nde faaliyet gösteren krizantem seralarını ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Gerçekleştirilen ziyarette işletme yetkililerinden krizantem yetiştiriciliği, üretim teknikleri, depolama ve satış süreçleri hakkında bilgi alındı. Üretimin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplam 20 dekar alanda gerçekleştirilen ve yıllık 1,5 milyon adet kesme çiçek üretimine ulaşan krizantem yetiştiriciliği, Simav'ın süs bitkileri üretimindeki potansiyelini ortaya koyuyor.

Üreticilerin özverili çalışmalarıyla rengarenk bir görünüme kavuşan seralar, Simav'ın tarımsal üretim çeşitliliğine de önemli katkı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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