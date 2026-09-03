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Simav'da Kesme Çiçek Üretimi İBS Çalışmalarıyla Yerinde İncelendi

Simav'da Kesme Çiçek Üretimi İBS Çalışmalarıyla Yerinde İncelendi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) kapsamında yürütülen 2. Tahmin Dönemi çalışmaları devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kesme çiçek üretimi yapan firmaları ziyaret ederek üretim verilerini yerinde inceledi ve gerekli bilgileri derledi. Yetkililer, güncel ve doğru verilerin tarımsal potansiyelin ortaya konulması ve gelecek planlamaları için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) kapsamında yürütülen 2. Tahmin Dönemi çalışmaları devam ediyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçede kesme çiçek üretimi yapan firmalar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kesme çiçek üretimine ilişkin mevcut durum ve üretim verileri yerinde incelenerek, İBS kapsamında gerekli bilgi ve veriler derlendi. Yetkililer, tarımsal üretime ilişkin güncel ve doğru verilerin elde edilmesinin, ilçenin tarımsal potansiyelinin ortaya konulması ve geleceğe yönelik planlamaların yapılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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