Simav'da topraksız seraya geçiş yapan üreticilere teknik bilgi verildi
Kütahya'nın Simav ilçesinde üreticiler, topraklı seralardan katı yakıtlı ısıtmalı topraksız seralara geçiş yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ziyaret ederek hastalık kontrolleri ve teknik bilgilendirmelerde bulundu.
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesi'nde ısıtmasız topraklı seradan, katı yakıtlı ısıtmalı topraksız seraya geçiş yapan üreticiler ziyaret edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personel tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılarak üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA
