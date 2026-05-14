Simav'da topraksız seraya geçiş yapan üreticilere teknik bilgi verildi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesi'nde ısıtmasız topraklı seradan, katı yakıtlı ısıtmalı topraksız seraya geçiş yapan üreticiler ziyaret edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personel tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılarak üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

