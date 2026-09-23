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Simav'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli seracı üreticileri ziyaret etti

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Simav'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli seracı üreticileri ziyaret etti
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Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Eynal Bölgesi'nde seracılık yapan üreticilere saha ziyareti yaptı. Ziyarette üretim yerinde incelendi, üreticilerle görüşüldü; ekiplerin sorunları değerlendirme çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Eynal Bölgesi'nde seracılık faaliyeti yürüten üreticilere yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde seralarda sürdürülen üretim faaliyetleri yerinde incelenirken, üreticilerle görüş alışverişinde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki tarımsal üretimin takibi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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