Simav'da Aspir Projesi Sahada Kontrol Edildi
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Özel İdaresi'nin yüzde 75 hibe desteğiyle Başkonak Köyü'nde yürütülen Aspir Projesi kapsamındaki ekili arazilerde incelemelerde bulundu. Kontrollerde aspir bitkisinin gelişimi ve uygulamalar yerinde değerlendirildi.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, İl Özel İdaresi'nin yüzde 75 hibe desteğiyle yürütülen proje kapsamında Başkonak Köyü'nde uygulanan Aspir Projesine ait tarım arazilerinde kontrol ve incelemelerde bulunuldu.
Gerçekleştirilen kontrollerde, proje kapsamında ekimi yapılan aspir bitkisinin gelişim durumu ve tarım arazilerindeki uygulamalar yerinde değerlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı