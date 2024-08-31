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Silifke'de Üzüm Hasadı Yapıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde hasat edilen üzümler kilogramı 25-30 liradan alıcı buldu. İlçede sezonun ilk üzüm hasadı, 1300 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde Mahmut Yel'e ait 20 dönümlük bahçede yapıldı. Tarım işçilerince toplanan ürünler, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı. Kilogramı 25-30 liradan alıcı bulan üzümler, ilçe haline götürüldü. Bağ bozumuna katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi. Turgut, gazetecilere, ilçede 3 bin dönüm arazide üzüm yetiştirildiğini söyledi. Üretici Songül Yel de meyvelerin tat ve aroma açısından güzel olduğunu belirtti.

Mersin'in Silifke ilçesinde hasat edilen üzümler kilogramı 25-30 liradan alıcı buldu.

İlçede sezonun ilk üzüm hasadı, 1300 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde Mahmut Yel'e ait 20 dönümlük bahçede yapıldı.

Tarım işçilerince toplanan ürünler, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı.

Kilogramı 25-30 liradan alıcı bulan üzümler, ilçe haline götürüldü.

Bağ bozumuna katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Turgut, gazetecilere, ilçede 3 bin dönüm arazide üzüm yetiştirildiğini söyledi.

Üretici Songül Yel de meyvelerin tat ve aroma açısından güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Abdullah Aslaner Mustafa Turgut Ekonomi Silifke mersin tat Ekonomi Güncel Haberler

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