Devlet hibe desteği verdi, bölgenin örnek süt sığırcılığı tesisini kurdu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Veysi Arkan, Tarım ve Orman Bakanlığı hibeleriyle kurduğu modern tesiste hayvan sayısını 300'e, günlük süt üretimini 3 tona çıkardı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan hibe destekleriyle modern süt sığırcılığı tesisi kurarak bölgeye örnek bir başarı hikayesi yazdı. Aldığı desteklerle işletmesini büyüten çiftçi, 100 olan büyükbaş hayvan sayısını 300 başa, günlük süt üretimini de 3 tona çıkardı.

Süt sığırcılığı faaliyetlerine daha az sayıda hayvanla başlayan çiftçi Veysi Arkan, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 100 başlık süt sığırcılığı projesi için başvuruda bulundu. Arkan, projesinin kabul edilmesiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira hibe desteği aldı. İşletmesini daha da geliştirmek isteyen Arkan, 2025 yılında tesisin modernizasyonu ve kapasitesinin artırılması amacıyla yeniden hibe başvurusunda bulundu. Arkan, başvurunun kabul edilmesiyle 4 milyon 300 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Verilen desteklerle tesisine 324 adet güneş enerji paneli kuran Arkan, işletmenin elektrik ihtiyacını büyük ölçüde kendi ürettiği enerjiyle karşılamaya başladı. Ayrıca hibe desteğiyle buzağı mama hazırlama sistemi, fanlar, gübre tankı ve süt soğutma tankı gibi modern ekipmanları da tesisine kazandırdı.

Bugün 300 büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşan işletmede günlük yaklaşık 3 ton süt üretimi gerçekleştiriliyor. Modern altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çeken tesis, bölgede süt sığırcılığı alanında örnek gösterilen işletmeler arasında yer alıyor. - SİİRT

