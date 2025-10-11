Siirt Valisi Kızılkaya'dan Ekonomik Dönüşüm Vurgusu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Siirt'in Geleceği: Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma Çalıştayı" programında, değerlere sahip çıkmanın günümüzde çok değerli olduğunu düşündüğünü belirterek, "2 yıl önce buraya geldiğimde coğrafi işaretli ürün sayımız 4'tü. Şu anda 12, hedefimiz yıl sonuna kadar 15" dedi.

Siirt'in ekonomik potansiyelini daha etkin kullanmak, sektörler arası iş birliğini güçlendirmek ve geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla 'Siirt'in Geleceği: Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma Çalıştayı' gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Vali Kızılkaya çalıştayın yalnızca bir toplantı olmadığını, aynı zamanda kısa ve uzun vadeli planlamalarla Siirt'in ekonomik gelişimine yön verecek ortak akıl platformu olduğunu söyledi. Eşsiz doğal güzelliklere sahip Siirt'in, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi ve inanç turizmiyle benzersiz bir medeniyet dokusuna sahip olduğunu belirten Vali Kızılkaya, "Son yıllarda yapılan yatırımlarla istikrar içinde büyüyen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen güçlü bir Türkiye hepimizi heyecanlandırmaktadır. Bu heyecan, ilimizin hak ettiği düzeye ulaşmasına yönelik çalışma azmimizi daha da artırmaktadır. İlimizde doğal ve beşeri kaynaklarının oluşturduğu sosyal ve ekonomik potansiyeli değerlendirmek suretiyle, ilimizi her alanda geleceğe taşıyacak, bölgemizin cazibe merkezi durumuna getirecek, Siirt halkının hak ettiği yaşam standardına kavuşturacak çalışmalar yapmaktayız. Siirt, tarih boyunca üretim, ticaret ve kültürün kesiştiği bir şehir olmuştur. Tarım ve hayvancılıktan sanayiye, eğitimden turizme kadar birçok alanda önemli potansiyellere sahibiz. Ancak bu potansiyeli gerçek bir kalkınma gücüne dönüştürebilmek için kamu kurumlarımızın, özel sektörün, üniversitelerimizin ve sivil toplumun aynı hedef etrafında birleşmesi gerekmektedir" dedi.

Düzenlenen çalıştayda, tarımdan sanayiye, eğitimden turizme, dijitalleşmeden yatırımlara kadar dokuz tematik masa etrafında ilin güçlü yönlerini, karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini ele alacaklarını vurgulayan Vali Kızılkaya,"Çalıştayımızda her katılımcının fikrini özgürce paylaşabileceği, katılımcı ve üretken bir ortam oluşturulacaktır. Masalarda tartışılan fikirler raportörlerimiz tarafından derlenecek ve Siirt'in ekonomik dönüşümüne ışık tutacak sonuç raporu haline getirilecektir. Amacımız yerel üretimi artırmak, istihdamı güçlendirmek, Kadın ve gençlerin ekonomiye katılımını yaygınlaştırmak, Siirt'i bölgesinde rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir ekonomi merkezi haline getirmektir. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Siirt, özellikle enerji, tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında cazibe merkezi olacaktır. Kendi değerlerimize sahip çıkmanın günümüzde çok değerli olduğunu düşünüyorum. 2 yıl önce buraya geldiğimde coğrafi işaretli ürün sayımız 4'tü. Şu anda 12, hedefimiz yıl sonuna kadar 15"diye konuştu. - SİİRT