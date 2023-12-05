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Siirt Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Romanov Koyunları Yetiştiriliyor

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Siirt Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Romanov ırkı koyunlarının yetiştirildiği belirtildi. Romanov koyunları yüksek döl verimi, erken cinsi olgunluğa ulaşma özelliği ve ikiz üçüz ve dördüz yavru verimiyle kuzu eti üretiminde tercih edilen bir ırktır.

Siirt'te hayvancılığa katkı için Romanov koyun ırkı yetiştiriliyor

SİİRT - Siirt Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde kentte hayvancılığa katkı sağlaması için Romanov ırkı koyun yetiştiriliyor.

Romanov, yüksek döl verimine sahip olan ve 3- 4 aylık gibi erken yaşlarda cinsi olgunluğa ulaşan özelliği ile yılın her mevsiminde çiftleştirilebilmesi, ikiz üçüz ve dördüz yavru verimiyle kuzu eti üretiminde ilk sırada tercih edilen ırk olarak öne çıkmaktadır.

Siirt Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Romanov koyunlarının yetiştirildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Irmak, "Romanov koyunları Rusya'da yetiştirilen bir koyun ırkıdır. Romanov koyunlarının döl verimi yüksek olan bir ırktır. İkizlik oranı yüksek olan bir koyun türüdür. Dolayısıyla bölge hayvancılığına bu anlamda katkı sunabileceği düşüncesiyle Siirt'e getirilmiş bir koyun ırkıdır." dedi.

Irkın soğuk iklim hayvanı olduğunu aktaran Irmak, "Fakat Siirt ve çevresinde sıcak iklim koşulları mevcuttur. Bu sebeple hayvanların verimleri ve yetiştirme şekilleri ile profesyonel destek almaları gerekmektedir. Öncelikle bu koyunu tanıyıp ondan sonra bu işe girişmelerini tavsiye ediyoruz. Bunu başardıkları takdirde yılda 2 defa doğum yapma avantajına ve çoğul gebelik elde etme şansına sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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