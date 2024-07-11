Siirt'te Salep Üretim Projesi Başladı
Siirt Valiliği tarafından finans desteğiyle Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Siirt'te Salep Üretim Projesi' çalışmaları başladı. Proje kapsamında uygun çeşitlerin tespiti ve yetiştiriciliği için Diyarbakır'ın Ergani ilçesine ziyaret düzenlendi.
Siirt'te yabani formda sıklıkla rastlanan salep bitkisinin üretimine yönelik çalışmalar başladı.
Siirt Valiliğinin finans desteği ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Siirt'te Salep Üretim Projesi" uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
Proje kapsamında uygun çeşitlerin tespiti ve yetiştiriciliğinin yerinde görülmesi için Siirt ili ile aynı iklim şartlarına sahip olup 3 yıldır salep yetiştiriciliği konusunda proje yapan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret düzenlenerek detaylı bilgiler alındı. - SİİRT