Siirt'te Pervari balının hasadı gerçekleştirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Çemikari Yaylası'nda kara kovan balının hasadı yapıldı. Vali Kemal Kızılkaya ve diğer yetkililer, hasat programına katıldı ve üreticilerle bir araya geldi.

Siirt'in Pervari ilçesinde huzura kavuşan Herekol Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylası'nda kara kovan balının hasadı gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile Türk Patent ve Marka Kurumunca 20 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen "Pervari balı"nın üretildiği Çemikari Yaylası'nda düzenlenen hasat programına katıldı.

Arıcılarla kıl çadırda kahvaltı yapan Kızılkaya, Bal Kooperatifi Başkanı Orhan Korkusuz'dan üretimle ilgili bilgi aldı.

"Güven noktasında elde edilen başarı, üreticilerimizin daha yüksek miktarlarda üretimine vesile olmuştur"

Vali Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzura kavuşan bölgenin artık arıcılar için cazibeli hale geldiğini, bölgede gönül rahatlığıyla üretim gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Pervari balının Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesinin bulunduğunu belirten Kızılkaya, "Terörle mücadelede gelinen huzur ve güven noktasında elde edilen başarı, bugün üreticilerimizin çok daha yüksek miktarlarda üretimine vesile olmuştur. Siirt'te 180 bin arı kovanına sahibiz ve bu üretimle Türkiye'de 9. sırada yer alıyoruz. Özellikle örme sepet şeklindeki kara kovan üretiminde de Türkiye ikincisiyiz." diye konuştu.

AK Parti Siirt Milletvekili Gül de Pervari balının markalaşması için üreticileri destekleyeceklerini ifade etti.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak, arı merkezi kurarak hem sahte bala karşı mücadele hem de hastalık ve zararlılara karşı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra arıcı tulumu giyerek yılın sezonun ilk kara kovan balını kesti.

Kızılkaya, daha sonra Pervari ilçesinin Yukarıbağcılar köylünde hayırseverler tarafından yaptırılan Abdurrahman Bin Avf Hazretleri Camisi ve sosyal donatıların açılışına katıldı.

Kur-an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi, ikram yapıldı.

Caminin açılışına Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan da katıldı.