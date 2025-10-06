Siirt'te Nefes Kredisi Uygulaması Devam Ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan ve Siirt'e özel olarak 150 milyon lira kaynak ayrılan 'Nefes kredisi' uygulamasında başvuru süreci sürüyor.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, yetkili bankalarda hala kullanılabilir kredi limiti bulunduğunu belirterek işletmeleri başvuru yapmaya çağırdı. KOBİ'lerin nakit akışını rahatlatmak, borçlarını yapılandırmak ve yatırımlarını sürdürebilmek amacıyla uygulamaya konulan destek kapsamında işletmelere, ilk 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Kredi faiz oranı, 24 aya kadar vadelerde yüzde 33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 olarak uygulanıyor. Her firmanın en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabileceğini hatırlatan Kuzu, başvuruların Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti. İşletmelerin krediye başvurabilmesi için STSO'dan faaliyet belgesi almaları gerekiyor.

Yoğun başvuru sürecine rağmen hala kredi kullanım imkanı bulunduğunu belirten Kuzu, "Başvurusunu henüz yapmamış işletmelerimizi bu imkandan faydalanmaları için en kısa sürede başvuru yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Kuzu, ayrıca kredi limitinin artırılması için STSO olarak girişimlerin sürdüğünü, bu tür desteklerin Siirt ekonomisi ve KOBİ'lerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - SİİRT