Haberler

Siirt'te Nefes Kredisi Uygulaması Devam Ediyor

Siirt'te Nefes Kredisi Uygulaması Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan ve 150 milyon lira kaynak ayrılan Nefes Kredisi uygulamasında başvuru süreci sürüyor. KOBİ'lere toplam 36 ay vade ile kredi imkanı sunuluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan ve Siirt'e özel olarak 150 milyon lira kaynak ayrılan 'Nefes kredisi' uygulamasında başvuru süreci sürüyor.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, yetkili bankalarda hala kullanılabilir kredi limiti bulunduğunu belirterek işletmeleri başvuru yapmaya çağırdı. KOBİ'lerin nakit akışını rahatlatmak, borçlarını yapılandırmak ve yatırımlarını sürdürebilmek amacıyla uygulamaya konulan destek kapsamında işletmelere, ilk 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Kredi faiz oranı, 24 aya kadar vadelerde yüzde 33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 olarak uygulanıyor. Her firmanın en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabileceğini hatırlatan Kuzu, başvuruların Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti. İşletmelerin krediye başvurabilmesi için STSO'dan faaliyet belgesi almaları gerekiyor.

Yoğun başvuru sürecine rağmen hala kredi kullanım imkanı bulunduğunu belirten Kuzu, "Başvurusunu henüz yapmamış işletmelerimizi bu imkandan faydalanmaları için en kısa sürede başvuru yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Kuzu, ayrıca kredi limitinin artırılması için STSO olarak girişimlerin sürdüğünü, bu tür desteklerin Siirt ekonomisi ve KOBİ'lerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı

İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.