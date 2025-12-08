Siirt'te 12 kadın kooperatifleşti

Siirt'te 12 kadın girişimiyle Pervari Organik Ürünler Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi açıldı.

Pervari Organik Ürünler Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Evin Asan, Pervari'nin dağlarında yıllardır emeğiyle, alın teriyle üretim yapan kadınların sesi artık daha güçlü çıktığını söyledi. Bir araya gelip sadece bir kooperatif kurmadıklarını, umutları, hayalleri ve emeği aynı sofrada buluşturduklarını belirten Asan, "Siirt'in Pervari ilçesinde, arıcılarımızın ve onların cefakar eşlerinin yıllardır büyük emekle ürettiği balı, fıstığı ve tüm doğal ürünleri artık kendi adımızla, kendi birliğimizle ülkemize sunuyoruz. Bu kooperatif, kadınlarımızın sadece üretime değil, kendi hayatlarına da yeniden dokunma cesareti bulduğu bir yuva oldu. Her üretilen üründe bir annenin duası, bir kadının emeği, bir kız çocuğunun geleceğe dair umudu var. Bu yolda yalnız değildik. Kadına karşı duran engellere rağmen, iyi niyetle arkamızda duran, bizi yürekten destekleyen erkek üyelerimizle birlikte büyüdük. Onların desteği, 'birlik olunca her şey mümkün' sözünün en gerçek hali oldu. Tarımda emek veren tüm dostlarımızla, kooperatifimizdeki kadın ve erkek üyelerimizin inancıyla her adımı birlikte planladık, birlikte emek verdik. Bugün sofralara ulaşacak her organik ürün, dayanışmanın, sevginin ve ortak emeğin bir sonucudur. Biz, Pervari'nin bereketli topraklarından yükselen bu kadın hikayesini, tüm Türkiye'ye duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse aile güçlenir aile güçlenirse toplum da güçlenir" dedi.

Kooperatife 12'si kadın, 22 kişi bulunuyor.

Programa, Kaymakam Ahmet Gülderen, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Seven, ilçe kurum amirleri ve vekiller katıldı. - SİİRT