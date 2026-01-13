Haberler

Siirt'te istihdamın arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Güncelleme:
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Gençler ve kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. olağan toplantısı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi, istihdam odaklı projelerin yaygınlaştırılması ile özellikle gençler ve kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi suretiyle sürdürülebilir istihdamın artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi. 2026 yılının kamu ve özel sektörde yatırım ve istihdamın arttığı bir yıl olmasını temenni eden Vali Kızılkaya, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla tüm paydaş kurumlar ve özel sektörle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
