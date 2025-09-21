Haberler

Siirt'te Fıstık Hasadı Aşırı Sıcaklık ve Kuraklık Sebebiyle Zarar Gördü

Siirt'te fıstık hasadı sona yaklaşırken aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle rekolte kaybı yaşandı. Üreticiler, bu yıl ürün veriminden memnun kalmadıklarını ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Siirt'te fıstık hasadında sona yaklaşılırken, aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ürünlerde ciddi yanma ve rekolte kaybı yaşandı.

Siirt'te fıstık hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler bu yılki verimden memnun kalmadı. Aşırı sıcak hava ve kuraklık nedeniyle fıstık ağaçlarında ciddi yanmalar meydana geldi. Üreticiler, geçtiğimiz yıllara oranla bu sezon daha az ürün aldıklarını belirterek, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Hasat sürecinin tamamlanmak üzere olduğu bölgede, çiftçiler ekonomik olarak zarar gördüklerini ifade etti.

Fıstık üreticisi Selahattin Kayran, bu yılki hasadın sonuna gelindiğini kaydederek verim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Kayran, "Fıstıklarımızın kalitesi her ne kadar iyi olsa da, önce kuraklık, ardından gelen aşırı sıcaklıklar nedeniyle ciddi yanmalar meydana geldi. Bu da ürünün verimini büyük ölçüde düşürdü. Geçen yılın çok gerisindeyiz. Rekolte yüzde 50'nin bile altına düştü. Bu şartlarda çiftçi olarak ciddi anlamda zarar etmiş durumdayız. Nasibimiz böyleymiş. Artık yapılacak bir şey yok" dedi. - SİİRT

