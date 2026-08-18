Siirt'te Beton Santrali ve Parke Taşı Tesisi Kuruluyor

Siirt'te altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Beton Santrali ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisinin kurulmasına başlandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, tesisin 6 bin metrekare alan üzerine kurulacağı ve Eylül 2026'da seri üretime geçmesinin hedeflendiği belirtildi. Günlük bin metrekare ve üzeri üretim kapasitesine ulaşması planlanan tesiste, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ihtiyaç duyulan kilitli parke taşlarının üretileceği bildirildi.

Açıklamada, tesis bünyesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin İl Özel İdaresi'nin öz kaynaklarıyla üretileceği, yatırımın altyapı çalışmalarının daha hızlı yürütülmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı