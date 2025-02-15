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Siirt Bal Üretiminde Türkiye'de 5. Sıraya Yükseldi

Siirt Bal Üretiminde Türkiye'de 5. Sıraya Yükseldi
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Siirt, 2024 verilerine göre bal üretiminde 3 bin 48 ton ile Türkiye genelinde 5. sıraya, arılı kovan sayısında ise 227 bin 97 kovanla 10. sıraya ulaştı. Siirt Valiliği, bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Siirt bal üretiminde 3 bin 48 ton ile Türkiye genelinde 5. sıraya, Arılı kovan sayısında ise 227 bin 97 kovan ile 10. sıraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 verilerine göre, Siirt arıcılık sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, İl Genel Meclisimiz, Arıcılar ve Bal Üreticileri Birlik Başkanlarımız ve tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de ilk 3'e girmek ve Pervari balının marka değerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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