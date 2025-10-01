Haberler

Sigortam.net'ten 25. Yıla Özel Çocuklar İçin Resim Yarışması

Sigortam.net, 25. kuruluş yılına özel olarak çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını ortaya koyabilecekleri bir resim yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılan çocuklar, değerli buldukları anı ve duyguları renkler aracılığıyla ifade edecek.

Sigortam.net, kuruluşunun 25'inci yılına özel çocuklar için resim yarışması düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, çocukların günlük yaşamlarında değerli gördükleri anı ve duyguları renkler aracılığıyla ifade etmesine imkan tanıyor.

Şirket tarafından organize edilen yarışmayla "Senin için dünyadaki en değerli şey nedir?" sorusuna resimleriyle yanıt verecek çocuklar, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulacak.

Başvuru sürecinin 22 Ekim'e kadar devam edeceği yarışmada, çocuklar çizimlerini Sigortam.net'in internet sitesindeki form üzerinden paylaşabilecek. Yarışma sonunda seçilen 250 katılımcıya, Sigortam.net'in maskotu keçi oyuncağı hediye edilecek.???????

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
