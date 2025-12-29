Haberler

Sigortam.net 25. yılında 11 milyonun üzerinde müşteriye ulaştı

Sigortam.net, kuruluşunun 25. yılı olan 2025'i 11 milyonun üzerinde müşteriyle tamamladı. Müşteri deneyimini önceliklendiren projeler ve yenilenen ürün portföyü ile dikkat çeken şirket, yeni müşteri beklentilerine uygun sigorta ürünleri sunmaya devam ediyor.

Sigortam.net, müşteri odaklı projelere odaklandığı kuruluşunun 25. yılı 2025'i 11 milyonun üzerinde müşteriyle tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, "büyüme ve dönüşüm yılı" olarak nitelediği 2025'te müşteri deneyimini merkeze alan projeleri, yenilenen ürün portföyü ve genişleyen işbirlikleriyle öne çıktı.

Şirket, 2025'te değişen müşteri beklentilerini ve yeni kullanım senaryolarını dikkate alarak ürün portföyünü genişletti. Bu kapsamda yurt dışına araçla seyahat eden müşteriler için "Yeşil Kart Sigortası", ikinci el araç alacaklar için ise "2. El Trafik Sigortası" kullanıma sunuldu.

Araç alım satım süreçlerine çok kısa süreler içinde çözüm sunmak amacıyla "Noter Çözüm Hattı" hayata geçirildi. "Uzman Sağlık Sigortası Danışmanı" hizmetiyle de sağlık sigortasıyla ilgili sorulara günün her saati destek sağlanarak müşteri memnuniyeti hedeflendi.

Kuruluşunun 25. yılını kutlayan şirket, bu yıl 11 milyonun üzerinde müşteriye ulaştı. Farklı müşteri hikayelerinin yer aldığı "25. Yıl Röportajları" gerçekleştirilirken, geleceğe umutla bakmanın simgesi olarak "Çocuk Resim Yarışması" düzenlendi. Yıl içinde yapılan çeşitli kampanya ve çekilişlerle de müşterilerle kurulan bağ pekiştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, 2025'in kendileri için özel bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sigortam.net 25 yıl önce bir hayalle başladı ve Türkiye'de sigortacılığı dijitale taşıdı. Bugün 11 milyonu aşan müşterimizle, hala aynı motivasyonla çalışıyoruz. Tüm projelerimizi müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onlara ihtiyaç duydukları anda güven vermek için geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyi insan odaklı çözümlerle birleştirerek, sigortacılığı herkes için daha erişilebilir hale getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
