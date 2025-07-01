Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

Araçların bir kazaya karışmaları durumunda oluşan hasarları karşılayan trafik sigortası ve kaskoda bugün itibarıyla önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce büyük bir kazaya karışan araçlar perte çıkarılarak tutarları sürücülere sigorta şirketleri tarafından ödeniyordu. Bundan böyle hasarlı araçların perte çıkarılması daha da zorlaşacak.

ARACI PERTE ÇIKARMAYA YÜZDE 60 SINIRI GETİRİLDİ

1 Temmuz 2025'ten sonra geçerli olacak kurala göre kaza nedeniyle aracın piyasa değerinin yüzde 60'ının altındaki hasarlarda onarım yapılacak ve pert sayılmayacak. Hasarın boyutunun tespitini ise eksper analiz edecek.

TAM VE AĞIR HASAR NASIL HESAPLANACAK?

Kazaya karışan ve aracın KDV dahil onarım tutarı aracın değerini aşarsa araç tam hasara uğramış sayılacak. Bu durumda aracın hurda tescil belgesi çıkarıldıktan sonra sigorta şirketi sahibine tazminat ödeyecek. Kazalı aracın onarım masrafı aracın piyasa değerinin yüzde 60'ını geçmesi halinde ağır hasarlı sayılacak. Yüzde 60'ı geçmez ve altında gerçekleşirse araç perte ayrılmayıp tamiratı yapılıp yeniden trafiğe çıkacak.

İSTİSNALAR VAR

Bazı parçaların hasar görmüş olması halinde hasar oranı yüzde 60'ın altında olsa bile araç pert sayılacak ve ağır hasar kaydı işlenecek.

Taban ile birlikte sağ-sol marşpiyel, sağ-sol ön ve arka şasi kolu, tavan sacı, ön göğüs sacı, sağ-sol orta direk, tavan sacı ön-arka travers, elektrikli araç bataryası ve elektrikli araçlarda ana enerji hattı, hava yastıkları ve sürücü-yolcu emniyet sistemleri, ana elektrik tesisat ve elektronik sistem parçaları, kamyon ve çekici türündeki araçların sürücü kabini hasar görmüşse araç ağır hasarlı olacak.

EKSPERLER KARAR VERECEK

Araçların hasar durumlarına ilişkin tüm kararları eksperler verecek. Ağır ya da tam hasar durumları rapor edilecek ve bu duruma sigorta şirketiyle araç sahibi müdahale edemeyecek.