Kasko ile tamir olmayı bekleyen yüzbinlerce araçta parça krizi

Bursa'da sigorta şirketlerinin çalıştığı tedarikçi firmalar yıl sonu ve sayımı bahane edip araçların parçalarını zamanında temin etmeyince yüzbinlerce araç sürücüsü mağdur oldu. Günlerdir oto servislerinde parçası gelmediği için yatan araçlar tamir edilmeyi beklerken müşteri ile sigorta şirketi arasında kalan oto tamirciler ise kendilerinin bir suçu olmadığını söyledi.

Belli başlı sigorta şirketlerinin çalıştığı oto yedek parça tedarikçisi firmalar yıl sonu parça sayımı bahanesiyle araç yedek parçalarını oto servislerine 20 gündür ulaştırmayınca yüzbinlerce araç sürücüsü mağdur oldu. Günlerdir oto servislerinde yatan binlerce araç tamir edilmeyi beklerken araç sürücüleri onarımı bir türlü yapılamayan araçları yerine kiraladıkları ikame araçların sürelerini sürekli uzatmak zorunda kaldı.

Bursa Küçük Sanayi Sitesinde hizmet veren Bur Oto Servisinin İşletmecisi Cüneyt Ok; bir türlü teslim edilmeyen yedek parçalar ile ilgili yaşanılan sıkıntıyı şu şekilde anlattı;

"10 gün önce eksperin gördüğü bir otomobilin parçaları halen ulaşmadığı için tamirini yapamıyoruz. Sigorta şirketinin tedarikçisi parçaları göndermiyor. Yıl sonu parça sayımını bahane gösteriyor. Müşteri aracım neden hala çıkmadı diye bizi arıyor. Aslında bizim bu işle ilgili hiç bir suçumuz yok. Tedarikçi firma malı teslim etmediği için müşteri ile sigorta şirketi arasında biz kalıyoruz" dedi. - BURSA