Sigorta şirketlerinde şikayetler 7 haftada yüzde 20 arttı

Şikayetvar, sigortacılık sektörüyle ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre, son 7 haftada sigorta sektörüne yönelik şikayetler yüzde 20 oranında yükseldi. Önceki 7 haftada 6 bin 212 olan şikayet sayısı son 7 haftada 7 bin 433'e ulaştı. Artışta; sigorta primlerindeki yükseliş, poliçe iptali ve iade süreçlerinde yaşanan sorunlar ile hasar ve ödeme işlemlerindeki gecikmelerin etkili olduğu gözlemlendi. Platform tarafından yapılan değerlendirmeye göre, özellikle araç ve sağlık sigortalarında artan maliyetler tüketicilerin tepkisini çekerken, otomatik poliçe yenilemeleri, izinsiz tahsilatlar ve müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar da şikayetlerin yoğunlaşmasına neden oluyor. Ekonomik koşulların yarattığı hassasiyet ve dijital şikayet platformlarının daha aktif kullanılması da artışın diğer nedenleri arasında gösteriliyor.

SİGORTA FİRMALARIYLA İLGİLİ EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Onaysız / izinsiz poliçe düzenlenmesi ve otomatik yenileme:

En fazla şikayet edilen konuların başında, sigorta şirketlerinin müşterilerin haberi veya onayı olmadan konut, trafik, kasko veya DASK poliçelerini düzenlemesi ya da yenilemesi geliyor. Bu tür durumlarda hesaplardan izinsiz para çekildiği de sıkça belirtiliyor.

Poliçe iptali ve prim iadesi sorunları:

Poliçe iptali talep edilmesine rağmen prim iadesinin yapılmaması, iadenin yanlış hesaba aktarılması ya da uzun süre bekleterek müşteriyi zor durumda bırakılması şeklinde şikayetler oldukça yaygın.

Sağlık sigortası ödeme / provizyon problemleri:

Tamamlayıcı veya özel sağlık sigortası kapsamında uygun işlemlerin reddedilmesi, provizyon süreçlerinde gecikme ya da evrak talepleri nedeniyle ödeme yapılmaması çok sayıda şikayet konusu. Ayrıca bekleme süreleri nedeniyle tedavilerin karşılanmaması da bildiriliyor.

Hasar, ekspertiz ve kasko süreçleri:

Trafik ve kasko sigortalarında eksper atama sürecinin uzunluğu, kusur oranlarının hatalı belirlenmesi, onarım süreçlerinde gecikme ve ödeme problemleri konusunda şikayet var. Ayrıca ikame araç temin edilmeme gibi ek hizmetlerde sorun yaşandığı rapor ediliyor.

Müşteri hizmetlerine ulaşamama / iletişim sorunları:

Sigorta şirketlerinin müşteri hizmetlerine bağlanamama, çağrı cevaplama gecikmeleri ve iletişim eksikliği ile ilgili çok sayıda şikayet mevcut. Bu sorunlar, poliçe iptali ve hasar taleplerinin çözümünü zorlaştırdığı için tüketicileri fazlasıyla rahatsız ediyor.