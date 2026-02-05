'Sigorta Denetiminin Dijitalleştirilmesi' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde yürütülen "Sigorta Denetiminin Dijitalleştirilmesi" projesinin kapanış bilgilendirme toplantısı, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ev sahipliğinde yapıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi için önemli kurumsal yatırımcılardan biri olan EBRD, 2009 yılından bu yana Türkiye ekonomisine 23 milyar avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Toplantıya, SEDDK Başkan Yardımcıları Dilek Sakallıoğlu ve Emine Feray Sezgin'in yanı sıra daire başkanları Serdar Kutluer ve Sanem Cengiz liderliğinde ilgili birimlerden uzmanlar, EBRD temsilcileri, proje danışmanları ile TSB Dijital Dönüşüm ve Veri Analitiği Komitesi üyeleri katıldı.

Toplantıda, Türkiye'de sigorta denetiminin dijital kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen teknik işbirliği projesi kapsamında elde edilen çıktılar ve temel bulgular paylaşıldı.

Sunumlarda, projenin üç ana aşaması olan tanı, kullanım senaryoları ve tavsiyeler raporu ele alındı.

Proje kapsamında, veri toplama, işleme, depolama, analiz ile raporlama ve görselleştirme süreçlerinde dijital denetim çözümlerinin (SupTech) kullanımına, ayrıca veri güvenliği ve siber güvenlik unsurlarına özel önem verildiği vurgulandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve sorularını paylaştığı interaktif soru-cevap oturumuyla sona erdi. Etkinliğin, kamu ve sektör paydaşları arasında dijital denetim alanında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.