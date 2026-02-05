Haberler

"Sigorta Denetiminin Dijitalleştirilmesi" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi

'Sigorta Denetiminin Dijitalleştirilmesi' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEDDK ve EBRD işbirliğinde yürütülen 'Sigorta Denetiminin Dijitalleştirilmesi' projesinin kapanış bilgilendirme toplantısı, Türkiye Sigorta Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda dijital denetim çözümleri ve elde edilen çıktıların paylaşıldığı interaktif bir oturum düzenlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde yürütülen "Sigorta Denetiminin Dijitalleştirilmesi" projesinin kapanış bilgilendirme toplantısı, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ev sahipliğinde yapıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi için önemli kurumsal yatırımcılardan biri olan EBRD, 2009 yılından bu yana Türkiye ekonomisine 23 milyar avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Toplantıya, SEDDK Başkan Yardımcıları Dilek Sakallıoğlu ve Emine Feray Sezgin'in yanı sıra daire başkanları Serdar Kutluer ve Sanem Cengiz liderliğinde ilgili birimlerden uzmanlar, EBRD temsilcileri, proje danışmanları ile TSB Dijital Dönüşüm ve Veri Analitiği Komitesi üyeleri katıldı.

Toplantıda, Türkiye'de sigorta denetiminin dijital kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen teknik işbirliği projesi kapsamında elde edilen çıktılar ve temel bulgular paylaşıldı.

Sunumlarda, projenin üç ana aşaması olan tanı, kullanım senaryoları ve tavsiyeler raporu ele alındı.

Proje kapsamında, veri toplama, işleme, depolama, analiz ile raporlama ve görselleştirme süreçlerinde dijital denetim çözümlerinin (SupTech) kullanımına, ayrıca veri güvenliği ve siber güvenlik unsurlarına özel önem verildiği vurgulandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve sorularını paylaştığı interaktif soru-cevap oturumuyla sona erdi. Etkinliğin, kamu ve sektör paydaşları arasında dijital denetim alanında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan günler sonra beklenen açıklama