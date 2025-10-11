Sigaraya yılbaşı öncesi zam geliyor

Sigara tiryakilerini üzecek yeni bir fiyat artışı daha yolda. TBYD Başkanı Erol Dündar, temmuz sonu ve ağustos başında yapılan zamların ardından, ekim ayında bir zam dalgası daha beklendiğini duyurdu.

Dündar, zam miktarının paket başına 5 TL civarında olacağını belirterek, "Sigaraya 5" bir zam daha geleceğini aylar önce söylemiştim niye şaşırdı herkes." ifadelerini kullandı.

YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR

Önümüzdeki dönemde Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanacak.

"FİRMALAR ZAMMI ALIŞTIRA ALIŞTIRA VERMEK İSTİYOR"

TBYD Başkanı Dündar, daha önce yaptığı açıklamalarda da sigara üreticilerinin maliyet artışlarını kademeli olarak fiyatlara yansıttığını hatırlatmıştı. Dündar, "ÖTV arttı ama firmalar bu artışı bir anda yansıtmadı. Temmuzda 5 TL zam yaptılar, ekimde de benzer bir artış bekliyoruz. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor" dedi.

2025 YILINDA SİGARAYA 2 KEZ ZAM GELDİ

Sigara fiyatları 2025 yılına artışla girmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte, sigara fiyatlarında paket başına ortalama 10 TL zam yapıldı. Böylece en ucuz sigara fiyatı 80 lirayı geçti. Daha sonra ise ağustos ayında 5 TL'lik bir zam daha yapıldı.