Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu

2025 Ocak ayı itibarıyla alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarının yükselmesinin ardından sigaraya da zam geldi. P.M. sigara grubuna paket başına 9 lira zam geldi.

EN UCUZ SİGARA 81 LİRA OLDU

P.M. grubu sigaralara gelen 9 TL'lik zammın ardından bu gruba ait e ucuz sigara 81 lira olurken, en pahalı sigara ise 89 liraya yükseldi. Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak.

AKCİĞER KANSERİNİN EN YAYGIN SEBEPLERİNDEN BİRİ

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.