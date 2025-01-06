Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 18 yaralı
İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı

Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖTV zammı sonrası bir sigara grubuna zam geldi. Bugün itibariyle geçerli olacak fiyat listesine göre; en ucuz sigaranın fiyatı 81 TL oldu.

2025 Ocak ayı itibarıyla alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarının yükselmesinin ardından sigaraya da zam geldi. P.M. sigara grubuna paket başına 9 lira zam geldi.

EN UCUZ SİGARA 81 LİRA OLDU

P.M. grubu sigaralara gelen 9 TL'lik zammın ardından bu gruba ait e ucuz sigara 81 lira olurken, en pahalı sigara ise 89 liraya yükseldi. Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak.

AKCİĞER KANSERİNİN EN YAYGIN SEBEPLERİNDEN BİRİ

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.

Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
img

Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
img

Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
img

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMerxas:

yapmazsanız a...k

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

bu AKP li koyunlar şimdi çıkar içmeyin der.. akp artık Suriye partisi sigaradan alkolden aldığı vergileri Suriye ye harcayacak.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcasper:

paranı el alır rüzgarını yel alır

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

daha zamlı maaşlar yatmadı bee..sızde allah korkusu yok..ınsanlar sıze allah korkusu var dıye oy vermıştı..ıste dunya lıderı alın sıze

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Uzun:

Rabbim fakir fukaranın yardımcısı olsun, bu sigarada olmasa insanlar tımarhanelik olur, bi nevi anestezi görevi yapıyor sigara, giren çıkan hiç bir şeyi fark etmiyororuz biz insanlar

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Sigaraya zam geldikçe açık tütün satışında artış oluyor. buda dükkan sayısını arttırıyor devlette vergi alıyor.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

ülke sadece vergiyle ayakta duruyor o vergiyi de yandaşlarına değil garibanların cebinden alıyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Zulmünüz artsın. Daha çok, daha çok yapın zamları. Gecenin en karanlık olduğu an, şafağın sökmesine en yakın zamandır!!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaner Kocabalta:

Yapıştır reis mutlu olmak hakkımız değil :)

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben ömrümde sigara içmedim içseydim tüncülerde açık sigara tütün yüz katı ucuza kıyamet gibi satılıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
DEM heyetine randevu vermek için tek şart koştu
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.