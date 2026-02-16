Haberler

Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Güncelleme:
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

  • Sigaraya yapılan zamla en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı 115 TL'ye yükseldi.
  • 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye çıktı.
  • Zamlı fiyatlar 17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Bir sigara grubuna zam geldi.

Söz konusu gelişmeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigaraya ilk zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT 100 TL

Yeni fiyat listesinde yer alan bilgilere göre; grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerinde de artışa gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye çıktı.

Zamlı fiyatlar yarından (17 Şubat) itibaren geçerli olacak.

Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Mr Camel:

akp mhp ye oy vermeye devam yak bir sigara millet

CHPsavar:

Bunu beğendi. Sigara uyuşturucudan farksız bir maddedir. Bir nevi insanları uyuşturduğu için insanların çoğu bırakamıyor

Mehmet zeki durmuş:

Haram olsun

Heisenberg:

şahlanmaya devam

aydın ayaydın:

Zam vergi ceza millet bezdi..

