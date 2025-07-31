Sigaraya bir zam daha! Bu grubun en ucuzu artık 84 TL
Sigara fiyatlarına yönelik zam dalgası devam ediyor. Bazı sigara markaları, kısa aralıklarla ikinci kez fiyat güncellemesine giderken, vergi oranlarındaki artış gerekçesiyle yeni listeler yayımlanmaya başladı. Son fiyat artışı haberi, Imperial Tobacco (IT) grubundan geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, bu gruptaki sigaralara zam yapıldı.
Sigara gruplarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Bazı marka sigara gruplarına kısa sürede ikinci kez zam gelirken, bazı markalar da güncel vergi oranlarını gerekçe göstererek fiyat listelerini yeniden düzenledi. En son zam haberi Imperial Tobacco grubundan geldi.
EN PAHALI SİGARASI 98 TL OLDU
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Imperial Tobacco (IT) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Söz konusu zamla birlikte bu grupta yer alan en ucuz sigara 84 TL olurken; en pahalı sigara ise 98 TL'ye çıktı.
Uzmanlar tarafından sigara akciğer kanserinin en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sadece içenleri değil, dumanına maruz kalanları da uyarıyor. Pasif içicilik olarak bilinen bu durumun, akciğer kanseri riskini yaklaşık yüzde 24 oranında artırdığı ifade ediliyor.