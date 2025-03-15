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Sigara fiyatlarında geçerli Özel Tüketim Vergisi oranı değişti

Sigara fiyatlarında geçerli Özel Tüketim Vergisi oranı değişti
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Sigaraların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak "vergi gelirlerindeki azalışı telafi için" maktu vergi tutarı artırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigaralarda özel tüketim vergisi ( Ötv ) oranı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 TL'den 10,50 TL'ye yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Sigara fiyatlarında geçerli Özel Tüketim Vergisi oranı değişti

SİGARA FİYATLARINDA SON DURUM

Son dönemde art arda gelen sigara zamlarının ardından yapılan vergi düzenlemesi, sektörün dikkatini çekti. 15 Mart 2025 itibarıyla bazı sigara gruplarındaki fiyatlar şöyle:

?? Imperial Tobacco: En ucuz sigara 74 TL, en pahalı sigara 88 TL

?? Philip Morris: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 110 TL

?? BAT: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL

?? JTİ: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL

?? Esse: En ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara 90 TL

ÖTV oranındaki düşüş ve maktu vergi artışının fiyatlara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Kurtarmıyor demek ki değiştirdiler...

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

VATANDASI SOYMAYA AND İÇMİŞLER..İŞİN KOLAYINI BULMUŞLAR

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