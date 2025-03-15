Sigara fiyatlarında geçerli Özel Tüketim Vergisi oranı değişti

Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigaralarda özel tüketim vergisi ( Ötv ) oranı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 TL'den 10,50 TL'ye yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

SİGARA FİYATLARINDA SON DURUM

Son dönemde art arda gelen sigara zamlarının ardından yapılan vergi düzenlemesi, sektörün dikkatini çekti. 15 Mart 2025 itibarıyla bazı sigara gruplarındaki fiyatlar şöyle:

?? Imperial Tobacco: En ucuz sigara 74 TL, en pahalı sigara 88 TL

?? Philip Morris: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 110 TL

?? BAT: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL

?? JTİ: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL

?? Esse: En ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara 90 TL

ÖTV oranındaki düşüş ve maktu vergi artışının fiyatlara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.