Siemens'in çeyreklik faaliyet karı beklentileri aşarak 3,89 milyar avroya ulaştı

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Alman sanayi şirketi Siemens, ulaşım ve yapay zeka tabanlı veri merkezlerine yönelik güçlü talebin etkisiyle dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde faaliyet karı açıklarken orta vadeli büyüme hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de sona eren mali yılın dördüncü çeyreğinde Siemens'in endüstriyel faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 3,89 milyar avroya ulaştı.

Şirket tarihinin en yüksek çeyreklik karı olarak kayıtlara geçen bu rakam, 3,71 milyar avroluk analist beklentilerini geride bıraktı.

Aynı dönemde şirketin gelirleri yüzde 11 artışla 23,68 milyar avroya yükselirken aldığı siparişler yüzde 58 artarak ???????4,77 milyar avroyla rekor kırdı.

Siparişlerdeki bu keskin artışta, özellikle ABD ve Avrupa'daki veri merkezi müşterilerinden alınan büyük ihaleler ile ulaşım ve akıllı altyapı birimlerindeki güçlü performans etkili oldu.

Yıllık bilanço ve beklentiler

2025/2026 mali yılının tamamında Siemens'in gelirleri yüzde 8 artışla 83,4 milyar avroya, endüstriyel faaliyet karı yüzde 13 yükselişle 13,3 milyar avroya çıktı.

Yıllık siparişler yüzde 25 artarak 108 milyar avroya, veri merkezi siparişleri üç haneli büyümeyle 8,5 milyar avroya ulaştı.

Güçlü finansal sonuçların ardından orta vadeli hedeflerini güncelleyen Siemens, daha önce yüzde 6-9 olarak açıkladığı yıllık karşılaştırılabilir gelir büyümesi beklentisini yüzde 7-11 aralığına yükseltti.

Şirket, 2027 mali yılında ise gelirlerinin yüzde 9-11 oranında artmasını öngörüyor.

Finansal sonuçları değerlendiren Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, "Endüstriyel yapay zeka bizim için en büyük büyüme fırsatı ve burada başarılı olmak için ideal bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA