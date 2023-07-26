Sıcak Havalarda Elektrik Tüketim Rekoru Kırıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cenk Gezegin, sıcak havaların etkisiyle 20-22 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de son yılların elektrik tüketim rekorunun kırıldığını belirterek, "21 Temmuz'da saat 15.00'te 53 bin 583,08 MWh ile aylık ve yıllık en yüksek elektrik talebi oldu. Ayrıca 1 milyon 106 bin 448 MWh ile de günlük tüketim rekoru kırıldı" dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cenk Gezegin, sıcak havalarla birlikte elektrik tüketim miktarının da artış gösterdiğini söyledi. 20-22 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de son yılların elektrik tüketim rekorunun kırıldığını söyleyen Gezegin, "Bu günlerde 14.00 ile 15.00 saatleri arası, yılın en çok elektrik talebinin olduğu saatler olarak kayıtlara geçti. 21 Temmuz'da saat 15.00'te 53 bin 583,08 MWh ile aylık ve yıllık en yüksek elektrik talebi oldu. Ayrıca 1 milyon 106 bin 448 MWh ile de günlük tüketim rekoru kırıldı. Soğutma ihtiyacı arttıkça elektrik tüketimi de artıyor. Sıcak havalarda 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik tüketimi yüksek olduğundan bu saatlerde mümkün olduğunca elektronik cihazların az kullanılması, elektrik tasarrufu sağlayacaktır" diye konuştu.

Elektrik tüketimi konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Gezegin, "Sıcak havalarda elektrik tüketiminin yüksek olduğu, 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik tüketimi çok olan; ütü, fırın, elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ocak gibi cihazları gerek olmadıkça kullanmayarak elektrik şebekesinin aşırı yüklenmemesini sağlayabilirler. Derin dondurucu bölmesinden çıkartılan bir ürünün buzunun çözülmesi için dolap bölümünde bekletilmesi de enerji tasarrufu sağlamaktadır. Böylece sorumluluk bilinci ile hareket eden vatandaşlar olarak, elektrik şebekesinde aşırı yüklenmelerden kaynaklı ortaya çıkabilecek arıza veya kesintilerin önlenmesine katkıda bulunabilirler" dedi.