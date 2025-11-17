Haberler

Shell, Küresel Madeni Yağ Pazarında 19. Kez Lider

Güncelleme:
Shell, Kline & Company'nin raporuna göre dünyanın en büyük madeni yağ tedarikçisi unvanını 19. kez korudu. Şirket, binek araçlardan endüstriyel yağlara kadar çeşitli kategorilerde küresel liderliğini sürdürürken, Kocaeli'deki tesisi ile de önemli bir üretim zinciri parçası olmaya devam ediyor.

Shell, küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Kline & Company'nin "Global Madeni Yağlar: Pazar Analizi ve Değerlendirme 2025" raporuna göre, üst üste 19. kez dünyanın lider madeni yağ tedarikçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell, binek araç, ticari araç ve endüstriyel yağlar olmak üzere üç ana kategorinin tamamında küresel liderliğini sürdürdü.

Rapora göre Shell, yüzde 11,6'lık küresel pazar payıyla sektörün zirvesinde yer aldı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde kurulu olan ve Türkiye'den 80 ülkeye ihracat yapan Akdeniz havzasının en büyük gres ve madeni yağ üretim fabrikası Shell&Turcas Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi de bu global üretim zincirinin önemli bir parçası oldu.

Shell Helix binek araç motor yağları, Shell Rimula ağır hizmet motor yağları, Shell Tellus hidrolik yağları ve Shell Gadus gresleri, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Shell Helix Ultra, bu yıl motor performansı ve korumasında yeni bir standart belirleyen API SQ sertifikasını alan ilk markalardan oldu. Bu başarıyı, API SP onaylı en gelişmiş motosiklet ve scooter motor yağı Shell Advance Ultra'nın lansmanı izledi. Ducati Corse tarafından önerilen tek premium motosiklet yağı olan Shell Advance Ultra, bu alandaki teknoloji liderliğini pekiştirdi.

Shell, otomotiv sektörünün yanı sıra dijital altyapı ve enerji teknolojilerinde de öncü rolünü güçlendiriyor. Bu yıl tanıtılan DLC Fluid S3 (Direct Liquid Cooling), yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka uygulamaları için geliştirilen yenilikçi bir çözüm oldu. Shell, aynı yıl Intel sertifikası alan ilk daldırma soğutma sıvılarını geliştirerek veri merkezlerinde kullanılabilecek yeni nesil sıvı teknolojilerine de öncülük etti.

Shell'in gelişmiş düşük viskoziteli yağları, yakıt verimliliğini artırırken motor ve ekipman ömrünü uzatıyor, emisyonların azaltılmasına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Madeni Yağlar Küresel Başkan Yardımcısı Jason Wong, madeni yağlarda 19 yıldır kesintisiz küresel liderliği sürdürmenin, inovasyona, kaliteye ve müşteriye verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Amacımız, müşteriye en fazla odaklanan enerji pazarlamacısı ve tedarikçisi olmak. Bu doğrultuda, yüksek verimlilik ve uzun ömür sağlayan premium ürünlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu ürünler, pazar liderliğimizin yanı sıra müşteri memnuniyetine ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

