Shein, Fransa'da İlk Kalıcı Mağazasını Açmaya Hazırlanıyor

Fransa'daki ilk kalıcı mağazalarını açmaya hazırlanan Çin merkezli çevrim içi moda perakendecisi Shein, Fransız giyim markalarının tepkisiyle karşılaştı.

Fiziksel mağazacılıkta pilot uygulama için Fransa'yı seçtiğini açıklayan Shein, Fransa'nın önemli perakende gayrimenkul oyuncularından Societe des Grands Magasins (SGM) ile anlaştı.

Şirket, Parisli büyük mağaza BHV'nin içinde ilk kalıcı mağazasını kasımda açacak.

Çinli şirket ardından Dijon, Reims, Grenoble, Angers ve Limoges'ta Galeries Lafayette mağazalarında 5 mağaza daha açacak.

SGM Başkanı Frederic Merlin yaptığı açıklamada, uygun fiyatlarda ürünleri bulunan Shein'in söz konusu hamlesinin daha genç bir müşteri kitlesini çekeceğini söyledi.

Moda perakende derneği Federation Francaise du Pret-a-Porter'ın Başkanı Yann Rivoallan, Çinli şirketi eleştirerek, "Paris Belediye Binası'nın önünde yeni bir Shein mega mağazası açıyorlar. Shein mağazası, düzinelerce Fransız markasını yok ettikten sonra, pazarımızı daha büyük miktarda tek kullanımlık ürünlerle doldurmayı hedefliyor." dedi.