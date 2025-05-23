SGK Uzmanı Murat Bal: En düşük emekli maaşı 17 bin TL olabilir

SGK Uzmanı Murat Bal: En düşük emekli maaşı 17 bin TL olabilir
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SGK Uzmanı Murat Bal, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18 zam beklendiğini belirten Bal, en düşük emekli maaşının ise 17 bin TL'ye çıkarılabileceğini söyledi.

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranları, milyonlarca emeklinin maaşında doğrudan etkili olacak. SGK Uzmanı Murat Bal, Haberler.com'da katıldığı yayında emekli maaşlarına dair öngörülerini paylaştı. Bal, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18 oranında bir zammın gündemde olduğunu belirtirken, en düşük emekli maaşının 17 bin TL seviyelerine yükselebileceğini vurguladı.

"SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 18'LİK BİR ZAM BEKLİYORUZ"

Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı, milyonlarca emeklinin maaşını yeniden belirleyecek. SGK Uzmanı Murat Bal, Haberler.com'da katıldığı yayında, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18'lik bir zam bekliyoruz" ifadeleriyle, olası artış oranını duyurdu. Bal, enflasyonun altında bir artış yapılmasının ise mümkün olmadığını vurguladı.

SGK Uzmanı Murat Bal: En düşük emekli maaşı 17 bin TL olabilir

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN TL OLABİLİR"

Programda en düşük emekli maaşı beklentisine de değinen Bal, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında hükümetin taban maaşı yükseltebileceğini belirtti. "En düşük emekli maaşı 17 bin TL olabilir" diyen Bal, bu artışın özellikle düşük gelirli emekliler için kritik önem taşıyacağını ifade etti.

Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
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