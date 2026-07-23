Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkı ödemeleri 24 Temmuz'da başlayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz Cuma günü yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı temmuz dönemi zam farkı ödemelerine 24 Temmuz Cuma günü başlanacağını açıkladı.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) bendi kapsamındaki hak sahiplerinin 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olan maaş artışlarından kaynaklanan fark ödemeleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

Böylece aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanlardan mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık, haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak.

Zam farkı ödemeleri kapsamında 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak.

Öte yandan açıklamada 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı maaş ödemelerinin ise kendi ödeme günlerinde yapılmaya başlandığı hatırlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı