Haberler

Sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme

Sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme gerçekleştirdi. Yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artışlarla, sağlık hizmetlerine erişim daha da artırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildiği duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ila yüzde 55 oranında artış sağladık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirdik. Bu düzenlemelerle, bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme sağladık. Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz.

"SUT sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Halı saha kavgası 2 beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlik ücretine rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
title