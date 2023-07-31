SGK - Bağkur yapılandırma nereden ödenir? Yapılandırma ödemeleri nereden yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. SGK - Bağkur yapılandırma ödemesi yapacak olan vatandaşlar ise SGK - Bağkur yapılandırma nereden ödenir? Yapılandırma ödemeleri nereden yapılır? sorularını araştırıyor.