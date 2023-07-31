SGK - Bağkur yapılandırma nereden ödenir? Yapılandırma ödemeleri nereden yapılır?
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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. SGK - Bağkur yapılandırma ödemesi yapacak olan vatandaşlar ise SGK - Bağkur yapılandırma nereden ödenir? Yapılandırma ödemeleri nereden yapılır? sorularını araştırıyor.
SGK - Bağkur yapılandırma nereden ödenir? Yapılandırma ödemeleri nereden yapılır? merak edildi. 7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti. Peki, SGK - Bağkur yapılandırma nereden ödenir? Yapılandırma ödemeleri nereden yapılır?
SGK - BAĞKUR YAPILANDIRMA NEREDEN ÖDENİR?
Yapılandırma ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı mobil uygulaması veya internet sitesinden yapılabiliyor. Ek olarak SGK'ya giderek ödemenizi yapabilirsiniz.
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası ve PTT gibi bankalar SGK yapılandırma ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankalardır.