Seyidoğlu Gıda, Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 Konferansı'nda yeni ürünlerini tanıttı

Seyidoğlu Gıda, 14'üncü Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 Konferansı ve Fuarı'na katılarak yeni ürünlerini tanıttı. Türkiye geneli tüm illerde yerel zincirlerle çalışma yürüttüklerini belirten Genel Müdür Mehmet Göksu, fuarların ürünlerini tanıtma ve daha geniş pazarlara ulaşmada önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda, 14'üncü Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 Konferansı ve Fuarı'na katılarak yeni ürünlerini tanıttı.

Seyidoğlu Gıda, organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getirerek iş birliği kanallarını güçlendiren 14'üncü Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 Konferansı ve Fuarı'nda, Galeri 1 Stand A-9'da yerini aldı. 13-14 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katılan Seyidoğlu Gıda, yeni ürün ve lezzetlerini tanıtacak.

Türkiye geneli tüm illerde yerel zincirlerle sıkı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "Bu sene etkinliğe ilgi oldukça yüksek. En yeni ürünlerimizi satın almacılara sunuyoruz. İlk günden standımıza oldukça yoğun bir ilgi yaşadık" diye konuştu.

Yeni fabrikalarının devreye girmesiyle birlikte ürün gamını geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Göksu, "Seyidoğlu Gıda olarak global bir gıda markası olma yolunda ihracat pazarlarını çok önemsiyoruz. Aynı zamanda en büyük gücümüz olan yerel zincirlerle olan iş birliklerimizi çok önemsiyoruz. Bu anlamda fuarlar ürünlerimizi tanıtma ve daha geniş pazarlara ulaştırmada önemli bir araç. Global ve yerel tüm fuarlarda yer almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL