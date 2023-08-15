Seyhan Belediyesi'nde en düşük maaş 15 bin 700 TL oldu. Ekonomik krizin neden olduğu olumsuzlukların her geçen gün yaşamı zorlaştırdığını dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Çalışanlarımızın refah düzeyini koruyup enflasyona ezdirmemek için önceki dönemlerde olduğu gibi öncülük yapan belediye olduk. Yeni ücretler bugün itibarıyla çalışanlarımızın hesaplarına yatırıldı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Akay, Seyhan Belediyesi'nde en düşük işçi maaşının 15 bin 700 TL olduğunu açıkladı. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin ciddi sıkıntılar yaşadığını aktaran Başkan Akay, her geçen gün düşen alım gücü nedeniyle belediye işçilerinin aldığı ücretlerin güncellenmesinin bir zorunluluk haline geldiğine işaret etti. Akay, belediyede örgütlü DİSK Genel İş Sendikası'yla yürütülen görüşmeler sonunda işçileri enflasyona ezdirmeyecek bir asgari ücrette mutabık kalındığını kaydetti.

Başkan Akay, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Seyhan Belediyesi olarak önceki yıllarda olduğu gibi en yüksek asgari ücreti veren belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Belediyemizde görev yapan işçilerimizin alacağı en düşük maaş 15 bin 700 TL olmuştur. Bu ücret bölgemizdeki belediyeler arasında verilen en yüksek asgari ücrettir. Bugün itibarıyla tüm çalışanlarımızın hesaplarına yeni maaşları yatırıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm çalışanlarımızla birlikte daha yaşanabilir, daha refah, daha mutlu bir Seyhan için çalışmaya devam edeceğiz."