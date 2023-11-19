Seydişehir Belediyesi Soğuk Hava Deposundan İlk İhracat Gerçekleştirildi

Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan 2 bin 500 ton kapasiteli soğuk hava deposundan iki günde 5 ton çileğin Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç edildiği açıklandı.

Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan soğuk hava deposundan, ilk ihracat gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2 bin 500 ton kapasiteli soğuk hava deposundan iki günde 5 ton çileğin Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç edildiğini kaydetti.

Alaylar İki Mahallesi Hafif Sanayi Bölgesinde 7 bin 480 metrekare alanda kurulu olan soğuk hava deposunun ilk ürünlerini aldığını belirterek, "Projemiz ilçemizde önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu, şehrimizin gelişimine katkı sağladı. Mevsim sonu olmasına rağmen Seydişehir ve bölge halkının çileği depolanıp Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan gibi ülkelere meyve ve sebzelerimizin ihracatını yapmaya başladık. İlk tırlarımız yurt dışına çıkış yaptı. Bölgemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.