Setur Marinaları'nın Su Üstü Temizlik Robotu, Yalova'da Deniz Temizliğine Katkı Sağladı

Setur Marinaları'nın Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri işbirliğiyle geliştirdiği "Smartium Clean" isimli su üstü temizlik robotu, Yalova Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında deniz yüzeyindeki atıkları topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları ve Yalova Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Mavi Yarınlar" projesinde, çocuklara da geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Deniz temizliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen projede, Smartium Clean, deniz yüzeyindeki atıkları toplarken, Setur Marinas Yalova su altı ekibi de Yalova'da dalış yaparak deniz dibinden atık çıkardı.

Çevre bilincini geliştirmeye odaklanan proje kapsamında denizden çıkarılan atıklar kıyıda sergilenirken, Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uzmanları, atıkların deniz ekosistemine verdiği zararları çocuklara anlattı.

Çocuklar bu sayede, deniz kirliliğini görerek ve dokunarak öğrenirken, Yalova Belediyesi Kültür Müdürlüğü Çocuk Atölyesi de çocuklara atık içecek kapaklarından balık ve gemi figürleri yaptırarak, geri dönüşümün yaratıcı yönünü gösterdi.

"Smartium Clean" su üstü temizlik robotu oldu ilgi gördü

Etkinliğin ilgi gören unsurlarından biri de Setur Marinaları'nın Smartium Clean su üstü temizlik robotu oldu. Gün boyunca çalışan çevreci robot, deniz yüzeyindeki atıkları sessiz ve verimli bir şekilde toplayarak katılımcıların dikkatini çekti.

Çocuklar, robotun çalışma prensibini yakından inceleyerek teknolojinin deniz temizliğinde nasıl aktif rol oynayabileceğini öğrendi.

Etkinlikte ayrıca Setur Marinas ekibi, çocuklara gemici bağı eğitimi vererek denizcilik kültürünü tanıttı.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca konumlanan marina zinciriyle hizmet veren Setur Marinaları, "Mavi Yarınlar" gibi sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillere temiz denizler bırakmayı amaçlıyor.

Yalova Marina ile 2010'dan bu yana şehir merkezinde hizmet veren Setur Marinaları daha önce de Yalova Üniversitesi ile denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan sanayi dalgıçlarının yetiştirilmesi amacıyla bir protokol imzalamıştı.