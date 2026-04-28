Sesli konuşma trafiği internet ortamında arttı, mobil hatlarda geriledi

MERTKAN ORUÇ/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de, mobil haberleşmede 1 Nisan 2016'da 4,5G, bu yıl da 5G hizmetinin kullanmaya başlamasıyla internetin hızlanması, sesli konuşmayı WhatsApp gibi uygulamalara yöneltirken, geçen yıl ilk kez mobil hat üzerinden sesli konuşma trafiği azaldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık yüzde 117 yaygınlık oranına karşılık gelen yaklaşık 99,7 milyon mobil aboneye ulaşıldı.

Gelişen teknolojiler ve mobil cep telefonlarının kullanımının artmasıyla sabit telefonların kullanımı zamanla azalırken, mobil cihazların kullanımı ise arttı. Böylece sabit ses trafiği gerilemesine karşın mobil ses trafiği artış gösterdi.

Sabit ses trafiği, verilerin açıklanmaya başladığı 2004'te 65,2 milyar dakika iken, 2016 itibarıyla 10 milyar dakikanın altına indi. Sabit ses trafiği geçen yıl ise 5,06 milyar dakika olarak ölçüldü.

Sabit ses trafiğindeki düşüşün aksine, geçen yıla kadar mobil ses trafiğinde ise ciddi artışlar görüldü. Mobil ses trafiği 2004'te 20,3 milyar dakika iken 2014'te 200 milyar dakikayı aştı.

2024'te 318 milyar dakika ile rekor kıran mobil ses trafiği, geçen yıl ise verilerin hesaplanmaya başladığı 2004'ten bu yana ilk defa geriledi ve 312,5 milyar dakikaya indi.

"Altyapı hamleleri, dijitalleşme kapasitesi o ölçüde artırdı"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Altınsaat, sabit ses trafiğindeki bu dönüşümde, teknolojik gelişmelerin önemli olduğunu ifade etti.

Mobil ses trafiğinin geçen yıla kadar uzun bir süre yüzde 10'a yakın büyüdüğüne dikkati çeken Altınsaat, son 4 yılda ise bu değerin yüzde 1'in altına indiğini anlattı.

Altınsaat, mobil ses trafiğinde gerçekleşen büyümedeki bu düşüş ve geçen yıl yaşanan küçülmede mobil haberleşme uygulamalarının etkili olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bilişim sektöründeki altyapı hamleleri, dijitalleşme kapasitesini de o ölçüde artırdı. Bilişim sektörüne yapılan yatırımlarla her geçen gün internet hızının artmasıyla vatandaşların, ses trafiğini WhatsApp, Facetime, Messenger gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeye başladıklarını görüyoruz. Böylece Türkiye'de ilk kez geçen yılın dördüncü çeyreğinde konuşma süresinde düşüş gerçekleşti. Ayrıca yine internet tabanlı uygulamalar üzerinden görüntülü görüşme seçeneklerinin de çoğalması mobil ses trafiğinin gerilemesinde bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor."

Türkiye'de hem mobil ses trafiğini iyileştirme hem de internetin daha geniş alanlarda daha hızlı kullanımı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Altınsaat, "2002'de yaklaşık 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğu, 8 kattan fazla artarak 657 bin kilometreye ulaştı." dedi.

Altınsaat, buna karşın özellikle fiber konusunda hala daha alınacak çok yol olduğunun altını çizdi.

Son 10 yılda Türkiye'deki sabit ve mobil ses trafiği (milyar dakika) ile yıllık bazda değişim oranlarına ilişkin veriler şöyle: