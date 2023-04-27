Sertifikalı hububat tohumu üretim hedefi 223 bin ton

TARIM ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarımsal üretimde kaliteyi artırmak için 2023 yılında sertifikalı hububat tohumu üretimini 140 bin tondan 223 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretimini 3 bin 700 tona çıkarmayı hedefliyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarımsal üretimde kaliteyi artırmak için 2023 yılında sertifikalı hububat tohumu üretimini 140 bin tondan 223 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretimini 3 bin 700 tona çıkarmayı hedefliyor.

TİGEM'in son yıllarda sertifikalı hububat tohumu dağıtımındaki payı yüzde 25'ken, ülkede 2022 yılında 6,6 milyon hektar buğday, 3,2 milyon hektar arpa ekilişi yapıldı. Kullanılan buğday tohumunun yüzde 30'unu sertifikalı tohum oluştururken, bunun da yüzde 24'ü TİGEM tarafından üretildi. Arpada ise kullanılan tohumun yüzde 23'ü sertifikalı tohum oldu, bunun da yüzde 11'i TİGEM tarafından üretildi. TİGEM'in ana faaliyet alanlarından olan sertifikalı hububat tohumu üretimi 2002 yılında 76 bin tonken, 2022 yılında yüzde 84 artışla 140 bin tona çıkarıldı. Sertifikalı tohum üretim ve kullanımını artırmak amacıyla 2004 yılından itibaren bakanlık ile birlikte çalışmalar yürütülerek, tohum fiyatları makul seviyede tutularak, çiftçilere destek verildi, tanıtım çalışmalarına hız verilerek çiftçilerin sertifikalı tohum konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi sağlandı. TİGEM'de özel bayilik sistemi devreye sokularak, çiftçilerin tohum temini kolaylaştırıldı.