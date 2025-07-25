Serinhisar ve Kale'de Yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri Açıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Defterdarlığına bağlı Serinhisar ve Kale ilçelerinde yeni kurulan Vergi Dairesi Müdürlükleri düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Denizli Defterdarlığı; Serinhisar ve Kale ilçelerinde kurulan Vergi Dairesi Müdürlükleri için açılış törenleri düzenledi. Serinhisar'daki programa; Kaymakam Musa Ayyıldız, Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, Gelir İdaresi Grup Müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. Kale'deki törene ise Kaymakam Burak Gürbüz, Defterdar Özdemirci ve kurum temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışlarda protokol üyelerinin yaptığı konuşmalarda, ilçelere kazandırılan kurumların hayırlı olması temenni edilerek, yeni müdürlükler sayesinde mükelleflerin işlemlerini yerinden ve daha kısa sürede yapabilmesinin sağlanarak bölgesel hizmet kalitesini artıracağı vurgulandı.

Her iki açılışta konuşan Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, vatandaşlara daha etkin, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Vergide gönüllü uyumu artırmayı ve mükellef memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurgulayan Özdemirci; "Serinhisar ve Kale ilçelerimizde açılan Vergi Dairesi Müdürlükleriyle vatandaşlarımıza yerinde ve kolay erişilebilir hizmet sunacağız. Bu adımlarla birlikte hem kamu hizmetlerinde kaliteyi artırıyoruz hem de vatandaşın gönüllü uyumunu destekliyoruz. İlçelerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Törenler, kurdele kesiminin ardından müdürlük binalarının gezilmesiyle sona erdi. - DENİZLİ