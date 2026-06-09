Haberler

Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, toptancı halinde alıcı bulamadığı yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üretici Turan Kıvrak, fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, toptancı halinde alıcı bulamadığı yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi üretimi olan domatesleri toptancı halinde satamayınca farklı bir yöntem izledi. Kasalarla kamyonete yüklenen yaklaşık 4 ton domates, Serik Çınaraltı Meydanı'na getirilerek vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı. Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

"5 lira mı, buyurun bedava"

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi. Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.

Ücretsiz dağıtılan domateslerden alan vatandaşlar ise üreticiye teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme

Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti

Böyle veda etti!
Ortaokul öğrencisi kavgada öldürüldü; bıçaklandıktan sonra kafeye sığındığı anlar kamerada

Can havliyle kafeye sığınırken, katili de peşinden gelmiş
MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi

MHP'de değişim rüzgarı sürüyor! 3 il teşkilatı daha feshedildi
Davutoğlu ve IKBY Başbakanı Barzani arasında diplomasi trafiği: Bölge barışı için ortak adımları değerlendirdik

Davutoğlu ve Barzani'den Erbil-Ankara ilişkilerini geliştirme vurgusu

Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber

Kenan Yıldız bu kez üzdü! Aldıkları haberle yıkıldılar