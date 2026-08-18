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Dolar ve Euro Günün İlk İşlemlerinde Yatay Seyretti

Dolar ve Euro Günün İlk İşlemlerinde Yatay Seyretti
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Dolar ve euro, yeni güne rekor seviyelerde başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 47,9230 liradan, euro ise 55,5130 liradan işlem görüyor. Dolar bir önceki kapanışa göre artış gösterirken, euro hafif geriledi. Piyasalar bu seviyeleri yakından takip ediyor, yatırımcılar gelişmeleri izliyor.

Dolar 47,9230 liradan, euro ise 55,5130 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 47,9210 liradan alınan dolar 47,9230 liradan, 55,5110 liradan alınan euro ise 55,5130 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,90 liradan, euro ise 55,57 liradan satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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